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鉅亨速報

盤中速報 - 波若威(3163)大漲7.12%，報173元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:17

波若威(3163-TW)17日09:17股價上漲11.5元，報173.0元，漲幅7.12%，成交10,248張。

波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。

近5日股價上漲12.94%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-833 張
  • 外資買賣超：-986 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：+133 張
  • 融資增減：-337 張
  • 融券增減：+432 張

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