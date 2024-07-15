盤中速報 - 波若威(3163)大漲7.23%，報170.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:00
波若威(3163-TW)15日10:00股價上漲11.5元，報170.5元，漲幅7.23%，成交15,285張。
波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。
近5日股價上漲13.17%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,132 張
- 外資買賣超：-1,330 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：+178 張
- 融資增減：-344 張
- 融券增減：+345 張
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