search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 波若威(3163)大漲7.23%，報170.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:00

波若威(3163-TW)15日10:00股價上漲11.5元，報170.5元，漲幅7.23%，成交15,285張。

波若威(3163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。

近5日股價上漲13.17%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,132 張
  • 外資買賣超：-1,330 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：+178 張
  • 融資增減：-344 張
  • 融券增減：+345 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23887.19-0.12%
波若威166.54.72%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
波若威

67.86%

勝率

#波段上揚股

偏強
波若威

67.86%

勝率

#上升三法

偏強
波若威

67.86%

勝率

#連續長上影

偏強
波若威

67.86%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
波若威

67.86%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty