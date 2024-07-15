盤中速報 - 波若威(3163)急拉3.08%報167.0元，成交4,529張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:08
波若威(3163-TW)近5分K漲速3.08%，15日09:08報167.0元，成交4,529張，今日漲幅為5.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
波若威(3163-TW)近5日股價上漲13.17%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.57%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,132 張
- 外資買賣超：-1,330 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：+178 張
- 融資增減：-344 張
- 融券增減：+345 張
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