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盤中速報 - 波若威(3163)急拉3.08%報167.0元，成交4,529張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:08

波若威(3163-TW)近5分K漲速3.08%，15日09:08報167.0元，成交4,529張，今日漲幅為5.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

波若威(3163-TW)近5日股價上漲13.17%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.57%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,132 張
  • 外資買賣超：-1,330 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：+178 張
  • 融資增減：-344 張
  • 融券增減：+345 張

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