盤中速報 - 中華化(1727)大漲7.12%，報38.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07
中華化(1727-TW)17日09:07股價上漲2.55元，報38.35元，漲幅7.12%，成交1,932張。
中華化(1727-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
近5日股價上漲11.01%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,624 張
- 外資買賣超：-1,623 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+417 張
- 融券增減：+49 張
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