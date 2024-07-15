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鉅亨速報

盤中速報 - 中華化(1727)急拉3.29%報36.4元，成交1,870張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:00

中華化(1727-TW)近5分K漲速3.29%，15日09:00報36.4元，成交1,870張，今日漲幅為5.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中華化(1727-TW)近5日股價上漲4.39%，所屬產業為化學工業，相關化學工業下跌2.33%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-488 張
  • 外資買賣超：-503 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：-236 張
  • 融券增減：+12 張

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