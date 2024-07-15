盤中速報 - 中華化(1727)大漲7.54%，報37.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:03
中華化(1727-TW)15日09:03股價上漲2.6元，報37.1元，漲幅7.54%，成交3,180張。
中華化(1727-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
近5日股價上漲4.39%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-488 張
- 外資買賣超：-503 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-236 張
- 融券增減：+12 張
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