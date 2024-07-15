盤中速報 - 新復興(4909)大漲7.39%，報123.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 12:43
新復興(4909-TW)15日12:43股價上漲8.5元，報123.5元，漲幅7.39%，成交14,416張。
新復興(4909-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。
近5日股價上漲6.48%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,721 張
- 外資買賣超：+1,705 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：+68 張
- 融券增減：+130 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 寶碩(5210)急拉3.05%報27.0元，成交1,398張
- 盤中速報 - 藝舍-KY(2724)大漲9.38%，報35元
- 盤中速報 - 藝舍-KY(2724)股價拉至漲停，漲停價35.2元，成交201張
- 盤中速報 - 高鋒(4510)大漲8.11%，報32元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇