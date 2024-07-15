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鉅亨速報

盤中速報 - 新復興(4909)大漲7.39%，報123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 12:43

新復興(4909-TW)15日12:43股價上漲8.5元，報123.5元，漲幅7.39%，成交14,416張。

新復興(4909-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。

近5日股價上漲6.48%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,721 張
  • 外資買賣超：+1,705 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：+68 張
  • 融券增減：+130 張

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