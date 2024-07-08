鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為26.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 18:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.95元，其中最高估值1.2元，最低估值-0.2元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.2(1.2)
|2.4
|3.15
|2.74
|最低值
|-0.2(-0.2)
|0.05
|1
|2.72
|平均值
|0.83(0.85)
|1.67
|2.27
|2.73
|中位數
|0.95(0.99)
|1.71
|2.18
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280.45億
|304.42億
|325.14億
|327.36億
|最低值
|265.67億
|275.76億
|293.07億
|327.28億
|平均值
|276.84億
|294.05億
|308.80億
|327.32億
|中位數
|277.50億
|295.87億
|308.37億
|327.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.27
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|營業收入
|224.28億
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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