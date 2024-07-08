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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為26.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 18:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.95元，其中最高估值1.2元，最低估值-0.2元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.2(1.2)2.43.152.74
最低值-0.2(-0.2)0.0512.72
平均值0.83(0.85)1.672.272.73
中位數0.95(0.99)1.712.182.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值280.45億304.42億325.14億327.36億
最低值265.67億275.76億293.07億327.28億
平均值276.84億294.05億308.80億327.32億
中位數277.50億295.87億308.37億327.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.27-5.441.610.870.76
營業收入224.28億90.48億157.90億238.14億260.91億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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