鉅亨速報 - Factset 最新調查：Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)EPS預估下修至0.15元，預估目標價為237.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.15元，其中最高估值0.2元，最低估值0.1元，預估目標價為237.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.2(0.2)
|1.21
|3.09
|12.14
|最低值
|0.1(0.1)
|0.2
|0.95
|3.19
|平均值
|0.16(0.16)
|0.79
|1.98
|5.32
|中位數
|0.15(0.16)
|0.8
|2.22
|3.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.93億
|9.80億
|11.94億
|15.54億
|最低值
|7.83億
|9.01億
|10.69億
|12.16億
|平均值
|7.88億
|9.49億
|11.30億
|13.74億
|中位數
|7.88億
|9.49億
|11.38億
|13.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.40
|-2.19
|-1.54
|-1.60
|-0.72
|營業收入
|8,205萬
|1.15億
|2.33億
|4.08億
|6.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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