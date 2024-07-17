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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)EPS預估下修至0.15元，預估目標價為237.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.15元，其中最高估值0.2元，最低估值0.1元，預估目標價為237.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.2(0.2)1.213.0912.14
最低值0.1(0.1)0.20.953.19
平均值0.16(0.16)0.791.985.32
中位數0.15(0.16)0.82.223.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.93億9.80億11.94億15.54億
最低值7.83億9.01億10.69億12.16億
平均值7.88億9.49億11.30億13.74億
中位數7.88億9.49億11.38億13.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.40-2.19-1.54-1.60-0.72
營業收入8,205萬1.15億2.33億4.08億6.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Inspire Medical Systems Inc(INSP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINSP

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