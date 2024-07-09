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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為156.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 02:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.56元下修至10.38元，其中最高估值14.77元，最低估值8.79元，預估目標價為156.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.77(14.77)16.2519.2915.81
最低值8.79(8.79)9.5310.5314.25
平均值10.74(10.89)13.613.9815.03
中位數10.38(10.56)13.9313.4915.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值2,001.18億1,844.43億1,747.35億
最低值1,238.46億1,165.93億1,269.36億
平均值1,503.22億1,446.93億1,437.19億
中位數1,434.75億1,416.38億1,379.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.77-9.062.9723.2715.48
營業收入1,074.43億636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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