鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為156.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.56元下修至10.38元，其中最高估值14.77元，最低估值8.79元，預估目標價為156.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.77(14.77)
|16.25
|19.29
|15.81
|最低值
|8.79(8.79)
|9.53
|10.53
|14.25
|平均值
|10.74(10.89)
|13.6
|13.98
|15.03
|中位數
|10.38(10.56)
|13.93
|13.49
|15.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,001.18億
|1,844.43億
|1,747.35億
|最低值
|1,238.46億
|1,165.93億
|1,269.36億
|平均值
|1,503.22億
|1,446.93億
|1,437.19億
|中位數
|1,434.75億
|1,416.38億
|1,379.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.77
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|營業收入
|1,074.43億
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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