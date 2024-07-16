鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至4.07元，預估目標價為36.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元上修至4.07元，其中最高估值4.57元，最低估值2.99元，預估目標價為36.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.57(4.6)
|4.39
|4.82
|3.86
|最低值
|2.99(2.99)
|3.28
|3.71
|3.86
|平均值
|3.97(3.91)
|3.7
|4.05
|3.86
|中位數
|4.07(4)
|3.67
|4
|3.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40.61億
|43.18億
|44.94億
|最低值
|34.64億
|35.50億
|36.00億
|平均值
|36.99億
|38.33億
|40.29億
|中位數
|36.07億
|37.41億
|40.12億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.59
|1.18
|2.18
|3.00
|2.60
|營業收入
|27.47億
|25.49億
|26.98億
|32.52億
|31.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為4.59元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.57元，預估目標價為32.14元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至-1.33元，預估目標價為210.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為17.60元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇