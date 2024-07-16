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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)EPS預估上修至4.07元，預估目標價為36.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元上修至4.07元，其中最高估值4.57元，最低估值2.99元，預估目標價為36.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.57(4.6)4.394.823.86
最低值2.99(2.99)3.283.713.86
平均值3.97(3.91)3.74.053.86
中位數4.07(4)3.6743.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值40.61億43.18億44.94億
最低值34.64億35.50億36.00億
平均值36.99億38.33億40.29億
中位數36.07億37.41億40.12億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.591.182.183.002.60
營業收入27.47億25.49億26.98億32.52億31.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Western Midstream Partners LP - Unit(WES-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWES

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