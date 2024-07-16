鉅亨速報 - Factset 最新調查：PotlatchDeltic Corp(PCH-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為51.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對PotlatchDeltic Corp(PCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.3元，其中最高估值0.63元，最低估值-0.02元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.63(0.75)
|0.95
|1.27
|最低值
|-0.02(0.2)
|0.55
|0.8
|平均值
|0.3(0.41)
|0.74
|1.09
|中位數
|0.3(0.34)
|0.77
|1.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.66億
|11.07億
|11.77億
|最低值
|10.10億
|9.93億
|9.97億
|平均值
|10.34億
|10.60億
|10.90億
|中位數
|10.32億
|10.58億
|10.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.82
|2.47
|6.26
|4.58
|0.77
|營業收入
|8.27億
|10.41億
|13.37億
|13.31億
|10.24億
詳細資訊請看美股內頁：
PotlatchDeltic Corp(PCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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