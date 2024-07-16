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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PotlatchDeltic Corp(PCH-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為51.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對PotlatchDeltic Corp(PCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.3元，其中最高估值0.63元，最低估值-0.02元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.63(0.75)0.951.27
最低值-0.02(0.2)0.550.8
平均值0.3(0.41)0.741.09
中位數0.3(0.34)0.771.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值10.66億11.07億11.77億
最低值10.10億9.93億9.97億
平均值10.34億10.60億10.90億
中位數10.32億10.58億10.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.822.476.264.580.77
營業收入8.27億10.41億13.37億13.31億10.24億

詳細資訊請看美股內頁：
PotlatchDeltic Corp(PCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCH

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