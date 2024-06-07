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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.11元，預估目標價為32.98元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:12

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.04元上修至4.11元，其中最高估值4.68元，最低估值3.4元，預估目標價為32.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.68(4.68)5.696.88
最低值3.4(3.4)3.54.57
平均值4.09(4.08)4.955.75
中位數4.11(4.04)5.125.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值707.39億730.98億730.08億
最低值614.19億599.51億613.82億
平均值652.32億661.97億679.14億
中位數651.31億671.65億685.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.42-0.6413.5310.211.09
營業收入706.15億532.70億765.71億798.44億682.75億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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