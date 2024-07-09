盤中速報 - 大量(3167)大跌7.17%，報64.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:50
大量(3167-TW)09日09:50股價下跌5元，報64.7元，跌幅7.17%，成交1,286張。
大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
近5日股價上漲3.72%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+952 張
- 外資買賣超：+938 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+688 張
- 融券增減：-1 張
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