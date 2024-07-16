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鉅亨速報

盤中速報 - 創威(6530)急跌-3.58%報51.2元，成交2,378張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:28

創威(6530-TW)近5分K跌速3.58%，16日12:28報51.2元，成交2,378張，今日跌幅為6.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創威(6530-TW)近5日股價上漲10.6%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.82%。櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+280 張
  • 外資買賣超：+279 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+125 張
  • 融券增減：+62 張

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