盤中速報 - 創威(6530)急跌-3.58%報51.2元，成交2,378張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:28
創威(6530-TW)近5分K跌速3.58%，16日12:28報51.2元，成交2,378張，今日跌幅為6.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創威(6530-TW)近5日股價上漲10.6%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.82%。櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+280 張
- 外資買賣超：+279 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+125 張
- 融券增減：+62 張
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