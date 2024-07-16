盤中速報 - 基泰(2538)股價拉至漲停，漲停價22.55元，成交15,355張

主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲6.23%。