盤中速報 - 基泰(2538)大漲7.33%，報20.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:56
基泰(2538-TW)15日09:56股價上漲1.4元，報20.5元，漲幅7.33%，成交4,564張。
基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。
近5日股價上漲3.8%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,724 張
- 外資買賣超：+4,707 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：-3,343 張
- 融券增減：+26 張
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