盤中速報 - 基泰(2538)股價拉至漲停，漲停價21.0元，成交7,065張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16
基泰(2538-TW)15日10:16上漲1.9元，股價漲停報21.0元，委買49張、委賣629張，成交7,065張。
主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲2.32%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,724 張
- 外資買賣超：+4,707 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：-3,343 張
- 融券增減：+26 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科懋(6496)急拉3.03%報33.75元，成交44張
- 盤中速報 - 晉弘(6796)急拉3.21%報102.0元，成交195張
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)股價拉至漲停，漲停價424.5元，成交6,136張
- 盤中速報 - 台端(3432)急拉3.25%報26.65元，成交155張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇