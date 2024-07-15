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鉅亨速報

盤中速報 - 基泰(2538)股價拉至漲停，漲停價21.0元，成交7,065張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16

基泰(2538-TW)15日10:16上漲1.9元，股價漲停報21.0元，委買49張、委賣629張，成交7,065張。

主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲2.32%。

基泰(2538-TW)近5日股價上漲3.8%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,724 張
  • 外資買賣超：+4,707 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+17 張
  • 融資增減：-3,343 張
  • 融券增減：+26 張

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