盤中速報 - 高鋒(4510)大跌7.5%，報29.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:02
高鋒(4510-TW)16日12:02股價下跌2.4元，報29.6元，跌幅7.5%，成交1,915張。
高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。
近5日股價上漲35.31%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+401 張
- 外資買賣超：+338 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+63 張
- 融資增減：+372 張
- 融券增減：+1,552 張
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