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鉅亨速報

盤中速報 - 倍微(6270)急拉4.08%報34.5元，成交1,499張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:22

倍微(6270-TW)近5分K漲速4.08%，16日11:22報34.5元，成交1,499張，今日漲幅為4.39％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

倍微(6270-TW)近5日股價上漲7.83%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路類指數下跌2.51%。櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-706 張
  • 外資買賣超：-703 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：+984 張
  • 融券增減：+157 張

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