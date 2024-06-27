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鉅亨速報

盤後速報 - 倍微(6270)下週(7月4日)除息1元，預估參考價29.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

倍微(6270-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月27日)收盤價30.60元計算，預估參考價為29.6元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

倍微(6270-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體零組件銷售。近5日股價下跌2.96%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 30.60 1.0 3.27% 0.0
2023/03/30 25.35 2.1 8.28% 0.0
2022/07/28 23.7 2.0 8.44% 0.0
2021/08/12 21.75 1.2 5.52% 0.0
2020/07/30 20.55 1.3 6.33% 0.0

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