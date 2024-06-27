盤後速報 - 倍微(6270)下週(7月4日)除息1元，預估參考價29.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
倍微(6270-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價30.60元計算，預估參考價為29.6元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
倍微(6270-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體零組件銷售。近5日股價下跌2.96%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|30.60
|1.0
|3.27%
|0.0
|2023/03/30
|25.35
|2.1
|8.28%
|0.0
|2022/07/28
|23.7
|2.0
|8.44%
|0.0
|2021/08/12
|21.75
|1.2
|5.52%
|0.0
|2020/07/30
|20.55
|1.3
|6.33%
|0.0
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