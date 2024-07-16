盤中速報 - 富宇(4907)大漲7.98%，報88元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 13:23
富宇(4907-TW)16日13:23股價上漲6.5元，報88.0元，漲幅7.98%，成交284張。
富宇(4907-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
近5日股價上漲10.14%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+56 張
- 外資買賣超：+58 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+95 張
- 融券增減：0 張
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