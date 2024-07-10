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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.73%，總成交額3.41億

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:34

台股今日電子通路業類股表現強勁，10日09:34相關指數上漲2.73%，總成交額3.41億元，大盤占比0.97%。

該產業上漲家數11、下跌家數3、平盤家數1。領漲個股倍微(6270-TW)10日09:34股價上漲3.2元，報35.2元，漲幅10%。

電子通路類指數近5日下跌2.04%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.04% +0.7%
近一月 +1.68% +6.39%
近三月 +9.85% +9.07%
近六月 +25.52% +21.17%

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