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鉅亨速報

盤中速報 - 系微(6231)大漲9.89%，報478元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:20

系微(6231-TW)16日11:20股價上漲43元，報478.0元，漲幅9.89%，成交208張。

系微(6231-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為筆記型電腦之基本輸出入軟體。資訊家電之基本輸出入軟體。

近5日股價上漲0.58%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,445 張
  • 外資買賣超：+674 張
  • 投信買賣超：+763 張
  • 自營商買賣超：+8 張
  • 融資增減：-71 張
  • 融券增減：+20 張

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