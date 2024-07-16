盤中速報 - 系微(6231)大漲9.89%，報478元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:20
系微(6231-TW)16日11:20股價上漲43元，報478.0元，漲幅9.89%，成交208張。
系微(6231-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為筆記型電腦之基本輸出入軟體。資訊家電之基本輸出入軟體。
近5日股價上漲0.58%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,445 張
- 外資買賣超：+674 張
- 投信買賣超：+763 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：-71 張
- 融券增減：+20 張
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