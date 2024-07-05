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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額12.78億

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:04

台股今日資訊服務業類股表現強勁，05日10:04相關指數上漲2.14%，總成交額12.78億元，大盤占比1.99%。

該產業上漲家數14、下跌家數10、平盤家數3。領漲個股系微(6231-TW)05日10:03股價上漲37.5元，報434.0元，漲幅9.46%。

資訊服務類指數近5日上漲0.89%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.89% +2.91%
近一月 +2.89% +6.99%
近三月 +4.54% +8.78%
近六月 +15.23% +20.86%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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