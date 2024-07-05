盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額12.78億
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:04
台股今日資訊服務業類股表現強勁，05日10:04相關指數上漲2.14%，總成交額12.78億元，大盤占比1.99%。
該產業上漲家數14、下跌家數10、平盤家數3。領漲個股系微(6231-TW)05日10:03股價上漲37.5元，報434.0元，漲幅9.46%。
資訊服務類指數近5日上漲0.89%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.89%
|+2.91%
|近一月
|+2.89%
|+6.99%
|近三月
|+4.54%
|+8.78%
|近六月
|+15.23%
|+20.86%
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