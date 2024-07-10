search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額4.45億

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:04

台股今日資訊服務業類股表現強勁，10日09:04相關指數上漲2.12%，總成交額4.45億元，大盤占比5.83%。

該產業上漲家數12、下跌家數10、平盤家數5。領漲個股系微(6231-TW)10日09:04股價上漲47.5元，報523.0元，漲幅9.99%。

資訊服務類指數近5日上漲2.4%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.4% +0.7%
近一月 +3.76% +6.39%
近三月 +7.13% +9.07%
近六月 +18.0% +21.17%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23749.44-0.63%
系微5239.99%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
系微

72.41%

勝率

#指標剛突破

偏強
系微

72.41%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
系微

72.41%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
系微

72.41%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
系微

72.41%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty