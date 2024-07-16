search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 振發(5426)大漲7.04%，報38.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:52

振發(5426-TW)16日10:52股價上漲2.55元，報38.75元，漲幅7.04%，成交5,658張。

振發(5426-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

近5日股價上漲7.74%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-578 張
  • 外資買賣超：-634 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+56 張
  • 融資增減：+608 張
  • 融券增減：-207 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23997.250.49%
振發37.353.18%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長上影

偏強
振發

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty