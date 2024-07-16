盤中速報 - 振發(5426)大漲7.04%，報38.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:52
振發(5426-TW)16日10:52股價上漲2.55元，報38.75元，漲幅7.04%，成交5,658張。
振發(5426-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
近5日股價上漲7.74%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-578 張
- 外資買賣超：-634 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+56 張
- 融資增減：+608 張
- 融券增減：-207 張
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