盤中速報 - 振發(5426)大漲7.02%，報34.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:15
振發(5426-TW)28日12:15股價上漲2.25元，報34.3元，漲幅7.02%，成交1,477張。
振發(5426-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
近5日股價下跌5.46%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,232 張
- 外資買賣超：-1,176 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
- 融資增減：-295 張
- 融券增減：-56 張
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