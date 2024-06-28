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盤中速報 - 振發(5426)急拉3.8%報34.1元，成交1,537張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:16

振發(5426-TW)近5分K漲速3.8%，28日12:16報34.1元，成交1,537張，今日漲幅為6.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

振發(5426-TW)近5日股價下跌5.46%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.24%。櫃買市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,232 張
  • 外資買賣超：-1,176 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張
  • 融資增減：-295 張
  • 融券增減：-56 張

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