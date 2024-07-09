盤中速報 - 振發(5426)大漲7.14%，報36元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:09
振發(5426-TW)09日09:09股價上漲2.4元，報36.0元，漲幅7.14%，成交1,789張。
振發(5426-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
近5日股價下跌2.33%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-398 張
- 外資買賣超：-570 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+172 張
- 融資增減：-970 張
- 融券增減：-4 張
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