盤中速報 - 迎廣(6117)股價拉至漲停，漲停價131.0元，成交14,210張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:50
迎廣(6117-TW)16日10:50上漲11.5元，股價漲停報131.0元，委買11,171張，成交14,210張。
主要業務為電腦機殼、電腦及其週邊設備、塑膠成品等之加工製造及買賣。機械五金零件之製造烤漆及買賣業務。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊近5日下跌1.5%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,339 張
- 外資買賣超：-1,339 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+357 張
- 融券增減：-93 張
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