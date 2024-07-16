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鉅亨速報

盤中速報 - 緯創(3231)大漲7.04%，報114元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:26

緯創(3231-TW)16日10:25股價上漲7.5元，報114.0元，漲幅7.04%，成交52,045張。

緯創(3231-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

近5日股價下跌4.05%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-22,399 張
  • 外資買賣超：-20,398 張
  • 投信買賣超：-1,091 張
  • 自營商買賣超：-910 張
  • 融資增減：-1,182 張
  • 融券增減：+39 張

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