盤中速報 - 創威(6530)大跌7.12%，報50.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:27
創威(6530-TW)16日12:27股價下跌3.9元，報50.9元，跌幅7.12%，成交2,300張。
創威(6530-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品之研發、生產與銷售。
近5日股價上漲10.6%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+280 張
- 外資買賣超：+279 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+125 張
- 融券增減：+62 張
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