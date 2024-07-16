鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估下修至-0.15元，預估目標價為9.77元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 04:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對NexGen Energy Ltd(NXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.15元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.21元，預估目標價為9.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.01(-0.01)
|0.02
|-0.05
|-0.1
|最低值
|-0.21(-0.21)
|-0.19
|-0.36
|-0.32
|平均值
|-0.12(-0.11)
|-0.1
|-0.16
|-0.18
|中位數
|-0.15(-0.13)
|-0.1
|-0.15
|-0.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|439萬
|439萬
|439萬
|439萬
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|183萬
|110萬
|110萬
|146萬
|中位數
|146萬
|0.00
|0.00
|0.00
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.03
|-0.22
|-0.21
|-0.09
|0.12
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
NexGen Energy Ltd(NXE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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