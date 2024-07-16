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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NexGen Energy Ltd(NXE-US)EPS預估下修至-0.15元，預估目標價為9.77元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 04:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對NexGen Energy Ltd(NXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.15元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.21元，預估目標價為9.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.01(-0.01)0.02-0.05-0.1
最低值-0.21(-0.21)-0.19-0.36-0.32
平均值-0.12(-0.11)-0.1-0.16-0.18
中位數-0.15(-0.13)-0.1-0.15-0.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值439萬439萬439萬439萬
最低值0.000.000.000.00
平均值183萬110萬110萬146萬
中位數146萬0.000.000.00

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.03-0.22-0.21-0.090.12
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
NexGen Energy Ltd(NXE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNXE

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