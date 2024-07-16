鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為145.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 00:16
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.67元上修至8.8元，其中最高估值10.93元，最低估值7.33元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.93(10.93)
|14.06
|13.19
|12.62
|最低值
|7.33(7.63)
|4.95
|5.58
|7.55
|平均值
|8.83(8.81)
|9.86
|9.75
|9.38
|中位數
|8.8(8.67)
|9.66
|9.01
|7.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|685.60億
|797.73億
|848.26億
|706.73億
|最低值
|555.38億
|552.57億
|520.40億
|706.73億
|平均值
|599.46億
|666.86億
|669.98億
|706.73億
|中位數
|594.46億
|667.09億
|690.59億
|706.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.40
|-2.51
|6.07
|14.57
|9.06
|營業收入
|324.26億
|187.65億
|460.56億
|785.82億
|560.55億
詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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