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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為145.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 00:16

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.67元上修至8.8元，其中最高估值10.93元，最低估值7.33元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.93(10.93)14.0613.1912.62
最低值7.33(7.63)4.955.587.55
平均值8.83(8.81)9.869.759.38
中位數8.8(8.67)9.669.017.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值685.60億797.73億848.26億706.73億
最低值555.38億552.57億520.40億706.73億
平均值599.46億666.86億669.98億706.73億
中位數594.46億667.09億690.59億706.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.40-2.516.0714.579.06
營業收入324.26億187.65億460.56億785.82億560.55億

詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCOP

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