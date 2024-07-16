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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亨斯邁(HUN-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為27.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 04:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對亨斯邁(HUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.42元，其中最高估值0.7元，最低估值0.2元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.7(0.7)22.37
最低值0.2(0.2)1.051.63
平均值0.43(0.44)1.511.98
中位數0.42(0.45)1.481.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值64.10億69.68億74.22億
最低值59.05億63.64億67.53億
平均值62.18億66.93億70.59億
中位數62.20億66.75億69.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.444.664.722.270.57
營業收入67.97億60.18億84.53億80.23億61.11億

詳細資訊請看美股內頁：
亨斯邁(HUN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSHUN

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