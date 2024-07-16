鉅亨速報 - Factset 最新調查：亨斯邁(HUN-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為27.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 04:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對亨斯邁(HUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.42元，其中最高估值0.7元，最低估值0.2元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.7(0.7)
|2
|2.37
|最低值
|0.2(0.2)
|1.05
|1.63
|平均值
|0.43(0.44)
|1.51
|1.98
|中位數
|0.42(0.45)
|1.48
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64.10億
|69.68億
|74.22億
|最低值
|59.05億
|63.64億
|67.53億
|平均值
|62.18億
|66.93億
|70.59億
|中位數
|62.20億
|66.75億
|69.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.44
|4.66
|4.72
|2.27
|0.57
|營業收入
|67.97億
|60.18億
|84.53億
|80.23億
|61.11億
詳細資訊請看美股內頁：
亨斯邁(HUN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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