鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunrun公司(RUN-US)EPS預估下修至-1.28元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Sunrun公司(RUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.26元下修至-1.28元，其中最高估值0.44元，最低估值-2.32元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.44(0.44)
|0.46
|1.07
|-0.65
|最低值
|-2.32(-2.32)
|-2.61
|-2.86
|-1.65
|平均值
|-1.18(-1.16)
|-0.99
|-0.74
|-1.15
|中位數
|-1.28(-1.26)
|-0.85
|-0.65
|-1.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24.03億
|30.07億
|32.07億
|35.23億
|最低值
|18.38億
|20.69億
|23.20億
|33.57億
|平均值
|21.44億
|24.83億
|28.67億
|34.44億
|中位數
|21.49億
|24.23億
|29.42億
|34.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.21
|-1.24
|-0.39
|0.80
|-7.41
|營業收入
|8.59億
|9.22億
|16.10億
|23.21億
|22.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunrun公司(RUN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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