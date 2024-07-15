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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunrun公司(RUN-US)EPS預估下修至-1.28元，預估目標價為18.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 22:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Sunrun公司(RUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.26元下修至-1.28元，其中最高估值0.44元，最低估值-2.32元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.44(0.44)0.461.07-0.65
最低值-2.32(-2.32)-2.61-2.86-1.65
平均值-1.18(-1.16)-0.99-0.74-1.15
中位數-1.28(-1.26)-0.85-0.65-1.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值24.03億30.07億32.07億35.23億
最低值18.38億20.69億23.20億33.57億
平均值21.44億24.83億28.67億34.44億
中位數21.49億24.23億29.42億34.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.21-1.24-0.390.80-7.41
營業收入8.59億9.22億16.10億23.21億22.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunrun公司(RUN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSRUN

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