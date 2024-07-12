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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNX資源(CNX-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為26.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CNX資源(CNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.42元，其中最高估值1.99元，最低估值0.77元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.99(1.99)3.293.44.35
最低值0.77(0.77)1.161.884.35
平均值1.34(1.33)1.892.764.35
中位數1.42(1.39)1.772.834.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.90億21.34億21.82億23.49億
最低值14.40億16.11億17.20億23.49億
平均值15.82億18.28億20.11億23.49億
中位數15.96億18.02億21.34億23.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.42-2.43-2.31-0.758.99
營業收入15.46億10.86億23.84億39.24億15.03億

詳細資訊請看美股內頁：
CNX資源(CNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNX

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