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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢諾威保險集團(THG-US)EPS預估下修至10.53元，預估目標價為150.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 22:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢諾威保險集團(THG-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.88元下修至10.53元，其中最高估值11.35元，最低估值9.5元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值11.35(11.46)14.01
最低值9.5(9.5)12.95
平均值10.46(10.6)13.49
中位數10.53(10.88)13.48

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值60.46億65.40億
最低值59.94億63.43億
平均值60.28億64.15億
中位數60.45億63.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.469.4211.493.210.98
營業收入48.91億48.27億52.28億54.69億59.94億

詳細資訊請看美股內頁：
漢諾威保險集團(THG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTHG

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