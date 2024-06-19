鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢諾威保險集團(THG-US)EPS預估下修至10.83元，預估目標價為150.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢諾威保險集團(THG-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.99元下修至10.83元，其中最高估值11.46元，最低估值9.28元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|11.46(11.46)
|14.01
|最低值
|9.28(9.28)
|12.3
|平均值
|10.6(10.69)
|13.39
|中位數
|10.83(10.99)
|13.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|60.46億
|65.40億
|最低值
|60.04億
|63.63億
|平均值
|60.32億
|64.32億
|中位數
|60.45億
|63.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.46
|9.42
|11.49
|3.21
|0.98
|營業收入
|48.91億
|48.27億
|52.28億
|54.69億
|59.94億
詳細資訊請看美股內頁：
漢諾威保險集團(THG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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