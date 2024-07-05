北富銀小富翁理財營登場 小富翁帳戶近30萬戶平均資產46萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 15:10

台北富邦銀行 2024 年「小富翁理財營」今 (5) 日於台北安和分行舉辦首場開營活動，今年總計開放 37 場，包含偏鄉及聽語障兒童專場，參與人數將超過 550 人，盼藉此提升參與學童的金融素養，促進普惠金融及平權。根據統計，小富翁帳戶至今年 5 月底累積 29. 5 萬戶，年成長逾 3.5%，平均每位小富翁資產 46 萬元。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛受訪時指出，面對數位化時代，小朋友接觸金融相關知識可能較為紛雜、碎片化，且不盡然是正確的觀念，希望學童第一次接觸都能在有系統、架構下，去建構他們心目中的金融宇宙。

楊雅媛透露，今年理財營報名相當踴躍，開放短短 2 小時即額滿，因此有安排候補名額，今年小富翁理財營除開放 30 場供一般學童報名，另與中華民國聲暉聯合會、富邦文教基金會、富邦慈善基金會合作，增辦 7 場公益專場，希望落實 SDG 4 優質教育、SDG 10 消除不平等的目標。

楊雅媛進一步說明，今年主題比往年更全面，以循序漸進的課程內容引導學員養成正確儲蓄及理財觀，更融入「金融安全」教材。透過桌遊《富足人生》的角色扮演與情境模擬，讓學童應用營隊所學，並從遊戲中學習常見金融詐騙手法及防範之道，養成「識詐力」與「防護力」。此外，每年口碑滿載的「小小行員體驗」也新增 ATM 操作，讓營隊學員透過實機演練認識 ATM 功能，學習辨識帳戶重要資訊及預防詐騙。

北富銀小富翁帳戶有專屬的金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產 (包含新台幣、外幣及信託基金投資等帳戶)，便於家長為孩子規劃多元的投資理財配置，深受歡迎，至今年 5 月底，北富銀小富翁帳戶已累積 29.5 萬戶，年成長超過 3.5%。