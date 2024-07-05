北富銀小富翁理財營登場 小富翁帳戶近30萬戶平均資產46萬元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 15:10
台北富邦銀行 2024 年「小富翁理財營」今 (5) 日於台北安和分行舉辦首場開營活動，今年總計開放 37 場，包含偏鄉及聽語障兒童專場，參與人數將超過 550 人，盼藉此提升參與學童的金融素養，促進普惠金融及平權。根據統計，小富翁帳戶至今年 5 月底累積 29. 5 萬戶，年成長逾 3.5%，平均每位小富翁資產 46 萬元。
北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛受訪時指出，面對數位化時代，小朋友接觸金融相關知識可能較為紛雜、碎片化，且不盡然是正確的觀念，希望學童第一次接觸都能在有系統、架構下，去建構他們心目中的金融宇宙。
楊雅媛透露，今年理財營報名相當踴躍，開放短短 2 小時即額滿，因此有安排候補名額，今年小富翁理財營除開放 30 場供一般學童報名，另與中華民國聲暉聯合會、富邦文教基金會、富邦慈善基金會合作，增辦 7 場公益專場，希望落實 SDG 4 優質教育、SDG 10 消除不平等的目標。
楊雅媛進一步說明，今年主題比往年更全面，以循序漸進的課程內容引導學員養成正確儲蓄及理財觀，更融入「金融安全」教材。透過桌遊《富足人生》的角色扮演與情境模擬，讓學童應用營隊所學，並從遊戲中學習常見金融詐騙手法及防範之道，養成「識詐力」與「防護力」。此外，每年口碑滿載的「小小行員體驗」也新增 ATM 操作，讓營隊學員透過實機演練認識 ATM 功能，學習辨識帳戶重要資訊及預防詐騙。
北富銀小富翁帳戶有專屬的金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產 (包含新台幣、外幣及信託基金投資等帳戶)，便於家長為孩子規劃多元的投資理財配置，深受歡迎，至今年 5 月底，北富銀小富翁帳戶已累積 29.5 萬戶，年成長超過 3.5%。
若從小富翁的資產變化來觀察，今年 5 月底，小富翁帳戶的總資產達 1361 億元，平均每位小富翁資產 46 萬元，當中的資產配置，以存款佔比最高，超過五成，其次為保險及投資，而投資佔比相較去年同期上升 2%，推估受投資市場熱絡影響，父母重新檢視資產配置，將資金投入理財，期能為子女積累更豐厚的教育金。
北富銀建議，父母在為子女開立小富翁帳戶、進行理財規劃時，可多運用機會教育引導孩子一起參與過程，包括從台幣定存教孩子複利概念、善用壓歲錢規劃儲蓄險或定期定額基金以讓孩子培養長期投資觀念等，藉由一次次的經驗累積，活化金融知識，培養名副其實的小富翁。
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