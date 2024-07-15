健和興Q2純益季增26% 上半年EPS 2.13元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-15 18:42
端子廠健和興 (3003-TW) 今 (15) 日公告第二季自結損益，稅後純益 1.87 億元，季增 26.5%，每股純益 1.19 元；上半年稅後純益 3.34 億元，年增約 11%，每股純益 2.13 元。
健和興 6 月營收 4 億元，月增 3.9%、年增 4.4%，營業利益 6746.2 萬元，月增 12.8%、年增 2.2%；稅前盈餘 1.36 億元，月增 125%、年增 27.7%，每股稅後純益 0.54 元。
健和興第二季營收 11.6 億元，季增 3.5%、年增 13%；營業淨利 1.77 億元，季增 36.9%、營益率 15.2%，季增 2.6 個百分點、年減 2.6 個百分點；稅後純益 1.87 億元，季增 26.5%，每股純益 1.19 元。
累計健和興上半年 21.86 億元，年增 0.4%、營業利益 3.05 億元，年減 22%、營益率 14%，年減 4 個百分點、稅後純益 3.34 億元，年增約 11%，每股純益 2.13 元。
健和興表示，國內重電客戶接單暢旺，推升電工端子需求，下半年 DC 快充充電槍放量，帶動整體下半年優於上半年，全年營運將較去年成長，公司也積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。
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