鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調降至170元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)提出目標價估值：中位數由180元下修至170元，調降幅度5.56%。其中最高估值252元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予文曄(3036-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。
文曄(3036-TW)今(15日)收盤價為119元。近5日股價上漲0%，相關電子通路近5日上漲3.34%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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