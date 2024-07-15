至上估記憶體價格續漲 Q3營收拚持平上季

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 17:39

記憶體通路大廠至上 (8112-TW) 今 (15) 日召開法說會，資深業務副總暨發言人張家瑋表示，儘管整體消費性電子需求回升力道有限，但在原廠漲價意願強勁下，DRAM 與 Flash 價格將呈現雙漲，客戶也有備貨需求，法人估，至上第二季營收已創下歷史新高，第三季也有機會持平新高水準。

張家瑋指出，各家記憶體原廠自 2022 年第四季開始大規模減產，隨著減產效益顯現，記憶體價格從 2023 年第二季起一路往上，至上營收也跟著市場成長，且在庫存回沖利益挹注下，去年毛利率超過 4%，若無回沖利益，長期目標仍是在 3% 左右。

展望後市，張家瑋說，由於記憶體原廠漲價態度堅定，客戶在預期心理下也會備貨，看好第三季仍是處於正向往上的軌道，且三大原廠將眾多資源移往 HBM，也消耗 DRAM 產能，並產生排擠效應，預期第三季 DRAM 價格將續漲，不過漲幅會較上半年略為收斂。

以應用端來看，張家瑋坦言，現階段以 AI 伺服器需求最強，預計相關訂單將一路延續至年底、甚至明年，也新簽液冷機櫃整體解決方案供應商的代理，可望與記憶體一同服務美系大客戶，也看好下半年隨著 AI 邊緣裝置如 AI 手機、AI PC 等新裝置問世，可望帶動相關需求。