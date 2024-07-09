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鉅亨速報

盤後速報 - 千附精密(6829)下週(7月16日)除息3元，預估參考價111.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:06

千附精密(6829-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月9日)收盤價114.00元計算，預估參考價為111.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

千附精密(6829-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為光電及半導體設備零組件。航太零組件。近5日股價下跌0.43%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 114.00 3.0 2.63% 0.0
2023/07/07 134.5 5.4 4.01% 0.0
2022/07/27 72.6 3.6364 5.01% 0.0

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