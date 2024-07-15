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鉅亨速報

盤中速報 - 千附精密(6829)急拉3.75%報124.5元，成交584張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:04

千附精密(6829-TW)近5分K漲速3.75%，15日10:04報124.5元，成交584張，今日漲幅為8.73％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

千附精密(6829-TW)近5日股價下跌3.78%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.55%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-88 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-89 張
  • 融資增減：+585 張
  • 融券增減：0 張

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