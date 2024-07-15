盤中速報 - 千附精密(6829)大漲7.86%，報123.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:04
千附精密(6829-TW)15日10:04股價上漲9元，報123.5元，漲幅7.86%，成交565張。
千附精密(6829-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為光電及半導體設備零組件。航太零組件。
近5日股價下跌3.78%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-88 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-89 張
- 融資增減：+585 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科懋(6496)急拉3.03%報33.75元，成交44張
- 盤中速報 - 晉弘(6796)急拉3.21%報102.0元，成交195張
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)股價拉至漲停，漲停價424.5元，成交6,136張
- 盤中速報 - 台端(3432)急拉3.25%報26.65元，成交155張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇