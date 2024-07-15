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鉅亨速報

盤中速報 - 千附精密(6829)大漲7.86%，報123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:04

千附精密(6829-TW)15日10:04股價上漲9元，報123.5元，漲幅7.86%，成交565張。

千附精密(6829-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為光電及半導體設備零組件。航太零組件。

近5日股價下跌3.78%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-88 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-89 張
  • 融資增減：+585 張
  • 融券增減：0 張

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