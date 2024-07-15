鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為5.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對ICL Group Ltd.(ICL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.36元，其中最高估值0.4元，最低估值0.32元，預估目標價為5.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.4(0.4)
|0.51
|0.57
|最低值
|0.32(0.32)
|0.34
|0.44
|平均值
|0.36(0.36)
|0.44
|0.49
|中位數
|0.36(0.37)
|0.44
|0.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.55億
|78.86億
|80.32億
|最低值
|68.04億
|70.38億
|71.78億
|平均值
|70.15億
|74.89億
|76.78億
|中位數
|68.71億
|75.68億
|77.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|0.01
|0.61
|1.68
|0.50
|營業收入
|52.71億
|50.43億
|69.55億
|100.15億
|75.36億
詳細資訊請看美股內頁：
ICL Group Ltd.(ICL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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