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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為5.16元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 20:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對ICL Group Ltd.(ICL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.37元，其中最高估值0.4元，最低估值0.31元，預估目標價為5.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.4(0.4)0.50.57
最低值0.31(0.31)0.380.44
平均值0.36(0.36)0.450.5
中位數0.37(0.35)0.450.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值75.29億80.42億79.64億
最低值63.73億70.38億71.78億
平均值69.05億73.71億74.73億
中位數68.71億71.54億73.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.370.010.611.680.50
營業收入52.71億50.43億69.55億100.15億75.36億

詳細資訊請看美股內頁：
ICL Group Ltd.(ICL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSICL

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