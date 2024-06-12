豐興董座：最壞情況已過 今年銷量估小幅成長

鉅亨網記者彭昱文 台中 2024-06-13 13:52

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長林大鈞認為，科技建廠、支撐鋼筋需求、加上工具機、手工具業回溫，帶動條鋼較去年同期有雙位數成長，整體而言「最壞情況已過」，全年鋼品銷售量較去年小幅成長。

林大鈞表示，在政府持續推動基礎建設與公共工程、前瞻計畫進行及電子大廠的持續興建需求下，支撐鋼筋表現，加上新鋼筋工場透過熱直軋優勢，大幅提升產量及節能減碳降低成本，可望維持高競爭力。

此外，豐興全新直棒檢驗工場於去年第四季已完工、進入試車階段，後續朝高階鋼種及用途領域之市場積極發展，將爭取車用及高階用途市場，擴展接單領域，提升銷售量。

豐興前 5 月營收 147.06 億元，年減 1.6%、營業利益 12.8 億元，年增 6.6%、營益率 8.7%，年增 0.7 個百分點、稅前盈餘 13.31 億元，年增 5.4%，以股本 58.15 億元估算，每股稅前盈餘約 2.29 元。